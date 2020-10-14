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وقال كوخافي "سنجري مناورة كبرى حتى لو كلفتنا 1000 مصاب بكورونا، وإن تلك المناورة تم تقليصها من أسبوع إلى 3 أيام بسبب كورونا، أنا على دراية بالمخاطر، ولكن يجب أن نتذكر أنه لا أحد يبلغنا بموعد اندلاع الحرب".
وذكرت الصحيفة العبرية أن المناورات العسكرية ستجرى رغم ارتفاع عدد الجنود المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأنه سبق وتم تأجيل أكثر من مناورة عسكرية بهذا الشأن.
وأوضحت أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، قلص الجيش الإسرائيلي من نطاق التدريبات المفترضة سنويا، وخاصة على نظام قوات الاحتياط، بهدف تقليل عدد المصابين بفيروس كورونا.
وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بوجه عام في البلاد، فإن كوخافي يصر على إجراء التدريب الأضخم للجيش الإسرائيلي في عام 2020، بهدف محاكاة حرب في الساحة الشمالية ضد حزب الله اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر الأضخم في 2020... إسرائيل تجري مناورات عسكرية تحاكي حربا ضد حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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