الكاظمي يستقبل وزير الخارجية اليوناني

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
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وأضافت: "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا، في مجالات متعددة، لا سيما الاقتصاد والاستثمار وأيضا في مجال الطاقة النظيفة".
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، توقيع مذكرتي تفاهم مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في بغداد، لتطوير العلاقات بين البلدين، مضيفا: "نرحب بالزيارة التاريخية لوزير خارجية اليونان إلى بغداد"، مضيفا: "وقعنا مذكرتي تفاهم كأساس لتطوير العلاقات بين البلدين"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وتابع: "نستطيع الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع اليونان وهي تستورد النفط العراقي وتعتمد نصف واردات اليونان على النفط على النفط العراقي".
وأوضح وزير الخارجية العراقي أن "اليونان ساعدت العراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وقدمت إسنادا عسكريا"، مبينا أنها "شريك مهم للعراق ولها تجربة واسعة في مجال الطاقة البديلة".
وقال وزير الخارجية اليوناني إن "هناك إرادة متبادلة مع العراق لتوسيع العلاقات بين البلدين".
وتابع: "مذكرتا التفاهم الموقعتان مع العراق اليوم شاهدتان على تطور العلاقات بين البلدين"، مضيفا: "نؤكد دعمنا للتكامل السياسي والاستقرار في العراق".
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