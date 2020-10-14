فيديو لحظة وصول الأسد إلى ريف طرطوس وردة فعل الأهالي

ويظهر فيديو، تم نشره اليوم الأربعاء، لحظة وصول الرئيس السوري إلى مشتى الحلو ولقاءه مع الأهالي والدفاع المدني.

ويظهر الفيديو كيف اتجه الأهالي باتجاه السيارة التي كان يتواجد فيها الأسد حاملين أجهزتهم الشخصية للتصوير بها ومحتفلين بقدومه وسط هتافات وتحيات وجهوها إليه.

وزار الرئيس السوري بشار الأسد قرية مشتى الحلو في صافيتا، وذلك في إطار جولته التفقدية للقرى المتضررة جراء الحرائق.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على حساباتها (فيسبوك، تويتر، وتليغرام) خبرا مفاده أن الرئيس السوري متواجد الآن في قرية مشتى الحلو في صافيتا.