شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء تسجيل 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلي 413 ألفا و 215 إصابة . وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه تم تسجيل 3188 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس إلي 347 ألفا و396 حالة، فيما سجلت 51 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 10021 حالة.

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