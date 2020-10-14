شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقر بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للمستوطنين بالضفة منذ تعليق خطة الضم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جماعة السلام الآن الإسرائيلية، التي تراقب وتعارض البناء في المستوطنات، إن إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، في أول موافقة تصدرها منذ تعليقها خطة ضم المنطقة.
وأثار القرار رد فعل غاضب من الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة لهم في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بناء وحدات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية أمر مُدان وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية.
"نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي على أي فرصة لعملية سلام حقيقية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية".
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