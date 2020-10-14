شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: الاجتماع الثاني لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل 26 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة اللبنانية، إن الاجتماع الثاني لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل سيعقد في الناقورة يوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وفى وقت سابق أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن المفاوضات التي ستنطلق غدا لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، تقتصر على الجانب التقني فقط ولا تمثل معاهدة دولية لتطبيع العلاقات بما يستوجب الاتفاق المسبق بشأنها مع رئيس الحكومة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد انتقد في مذكرة رسمية صدور قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل وفد التفاوض التقني لترسيم الحدود مع إسرائيل، دونما الرجوع إلى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخالف نص الدستور الذي يوجب أن يكون التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن أي اتفاق أو معاهدة، باتفاق مشترك بين رئيسي الجمهورية والحكومة.