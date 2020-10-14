الصحة الكويتية تسجل 4 حالات وفاة و532 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة، و532 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفيات إلى 676 حالة، وعدد المصابين إلى 113 ألفا و269 حالة، وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التى قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 139 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4177 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 800 ألف و937 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 728 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 105 آلاف و326 حالة.

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وأضاف الصباح - في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة، و844 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 672 حالة، وعدد المصابين الى 112 ألفا و737 حالة.



