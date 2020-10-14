شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 501 حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى المملكة إلي 340 ألفا و590 إصابة، وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 326 ألفا و820 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5108 حالات، وذلك بإضافة 21 حالة وفاة جديدة.

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