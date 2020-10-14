السعودية تعلن تدشين أول منظومة للزوارق الاعتراضية السريعة المصنعة محليا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الأربعاء، تدشين وتوطين أول زورق اعتراضى سريع من نوع (HSI32) مُصنع محلياً بالاضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، وذلك بالتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32)، تأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، مشيرا إلى أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

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من جانبه أكد قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات ولي العهد في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.

يذكر أن هذه الدفعة من منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة، أول دفعة مصنعة محليًا، وتأتي امتدادًا لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية الملكية السعودية من شركة (CMN) الفرنسية عبر اتفاقية موقعة بين الطرفين تتضمن تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، بحيث يتم تصنيع جزء منها في فرنسا والجزء الآخر يتم صناعته ونقل تقنيته محليًا إلى المملكة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين السعودية وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.