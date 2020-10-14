شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: بدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، بدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.

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وقالت وزارة الحج في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إنه بدأ من اليوم يتم التسجيل عبر تطبيق” اعتمرنا” في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة التي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.