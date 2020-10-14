«الصناعات العسكرية» و«القوات البحرية» تدشنان أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محليًا (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : دشنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية ، أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنّع محلياً . وعمل على صناعة الزورق ونقل تقنيته شركة الزامل البحرية بالشراكة مع شركة “CMN” الفرنسية. Advertisements وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عبر حسابه بتويتر : ” إن هذه المنظومة من الزوارق السريعة ستساهم -بإذن الله- في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لقواتنا البحرية السعودية، كما ستعزز من قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية لوطننا الغالي، وهي تأكيد على عزمنا المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.”

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