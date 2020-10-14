الحكومة المصرية تكشف تفاصيل منحة الـ"100 جنيه"

ونقلت صحيفة "الوطن" عن القباج ما ذكرته من معلومات لصرف المنحة من الوزارة، وجاءت كما يلي.

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1- قيمة المنحة 100 جنيه فقط لا غير.

2- تصرف غدا الخميس.

3- يستفيد منها حوالي 409 آلاف مواطن.

4- مخصصة لمن يزيد عمرهم عن 65 عاما.

5- تصرف لمستفيدي "كرامة" والضمان الاجتماعي فقط.

6- الحاصل على المنحة سيحصل على 550 جنيها بدلا من 450 جنيه.

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7- تصرف لمدة شهر واحد فقط، وهو شهر أكتوبر الجاري .

8- التكلفة الإجمالية لصرف المنحة 48 مليون جنيه.

9- جاء قرار صرف المنحة في إطار اليوم العالمي للمسنين.

10- عدد المسنين الذين تمَّ إدراجهم في برنامج "كرامة" منذ يناير 2020 حتى الآن بلغ 146 ألفا و377 مسنًا .

في سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية، دعم المتعافين من الإدمان بمشروعات تساعدهم على كسب رزقهم، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري.

وقال الموقع: "قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأسبوع الماضي بتسليم شيكات لبعض المتعافين بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إنشاء مشروعات لهم ودمجهم فى المجتمع".

ولفت الموقع إلى أن عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، شهد البرنامج التدريبي الثالث للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات ضمن مشروع "مودة " الذي تنفذه وزارة التضامن للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، بمقر صندوق مكافحة الإدمان.