جعجع: رغم صداقتنا مع سعد الحريري لن نسميه لرئاسة الحكومة

وجاءت تصريحات جعجع خلال مؤتمر الصحفي بعد اجتماع لتكتل "​الجمهورية القوية​" النيابي، الذي نقلته وكالة "النشرة"، حيث اعتبر أن ترسيم الحدود​ أمر مهم جدا لأنه يمكن لبنان من الاستفادة من ثرواته البحرية.

وأوضح جعجع قائلا إنه "بالنسبة إلى التكليف الكل منطلق من المبادرة الفرنسية ونحن معها قلبا وقالبا. جوهر المبادرة قائم على أن الإصلاحات لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي وإن تركنا هذه المشكلة فسينهار لبنان، ولحل هذه المشكلة سمت المبادرة عدة إصلاحات ك​الكهرباء​ والمالية ولكي تتحقق فنحن بحاجة لحكومة إصلاحية"، مذكرا "أننا طرحنا حكومة انقاذ ولذلك يجب أن تكون حكومة مستقلين تقنيين، وهذا أتى في صلب المبادرة الفرنسية".

وشدد جعجع على "أننا مع المبادرة تماما، لأننا بأمس الحاجة لحكومة إنقاذ وحكومة مهمة محددة، ولا يمكن إلا أن تكون بشكل معين ونحن لن نقبل الا بحكومة إنقاذ فعلي"، معلنا أنه "رغم صداقتنا مع ​سعد الحريري​ لن نسميه الى ​رئاسة الحكومة​ ولن نسمي أحدا لأنه يوجد أحد لديه المواصفات المطلوبة".

وكان الحريري قد طرح نفسه مجددا كمرشح لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية بعد فشل رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في مهمة التشكيل الحكومي بسبب تصاعد الخلافات السياسية في البلاد.

وحددت رئاسة الجمهورية اللبنانية يوم الخميس موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية سياسية من الطائفة السنية لتشكيل الحكومة الجديدة.