مسؤول سعودي يرد على "إساءة تركيا لقيادة المملكة"

وكتب عجلان على حسابه الرسمي في "تويتر" داعيا إلى عدم التعامل مع تركيا ومقاطعة منتجاتها.

وجاء في تغريدته: "أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. ‏لا استيراد.. ‏لا سياحة..‏ نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي".

​وأضاف عجلان في تغريدته: "حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".

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والجمعة الماضية طالب الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، بمقاطعة المنتجات التركية، وذلك ردا على تصريح لأردوغان قال فيه إن الجيش التركي يحمي دول الخليج عبر قطر.

​وأعاد ابن مساعد نشر تصريح نقلته موقع قناة "BBC" عن أردوغان قال فيه: "الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر"، حسب قوله.

وعلق الأمير السعودي على هذا التصريح بالقول: "لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه"، على حد تعبيره.