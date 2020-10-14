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وحكمت ذات المحكمة بسجن كل من مدير الأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل، والوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد غازي ب 10 سنوات سجن نافذ، بعد أن توبعوا بجنح تبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي لممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".
وانكشفت خيوط هذه القضية في شهر تموز/يوليو الماضي، بعد أن حجزت مصالح الدرك الوطني مبلغ 270 ألف يورو، إلى جانب مبلغ 30 ألف دولار، ومبالغ ضخمة بالعملة الوطنية و17 كيلوغراما من المجوهرات في فيلا "السيدة مايا"، وبعد التحقيقات تبين تورط المعنية رفقة وزراء سابقين ومسؤولين في السلك الأمني في قضايا فساد ورشاوى، وهذا بعد ما روجت المعنية لسنوات طويلة بأنها البنت "الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للحصول على امتيازات وصفقات عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الجزائري يعاقب "ابنة بوتفليقة" المزعومة بالسجن 12 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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