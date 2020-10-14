مترو الأنفاق المصري يبدأ صرف تذاكر مجانية لمن فوق الـ 70 عاما

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم "مترو الأنفاق" المصري، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، إن الهيئة وصلت إلى الصيغة النهائية لتطبيق قرار صرف تذاكر وسائل النقل مجانا لكبار السن، ومن بينها استقلال قطارات مترو الأنفاق مجانا لمن هم فوق الـ70 عاما.

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وتابع بقوله: "قرار تخفيض الـ 50% لكبار السن لمن هم فوق الـ 60 عامًا لم يصل حتى الآن".

وأوضح عبد الهادي أنه على كبار السن لتفعيل تلك الخدمة، عليهم الذهاب إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات بأصل البطاقة الشخصية وصورة البطاقة الشخصية وتكون سارية، وسيتمّ استخراج اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر وبعدد 180 رحلة.

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ومن المقرر أن يجدد الاشتراك المجاني لكبار السن فوق سن الـ 70 عاما، كل 3 أشهر تقريبا.

وتابع عبد الهادي، قائلا: "لن يصرف أي اشتراك مجاني لمن يحمل بطاقة رقم قومي منتهية، وتمّ إبلاغ جميع صرافي التذاكر بصرف تذاكر كبار السن مجانًا لمن هم فوق الـ 70 عامًا فقط بموجب الرقم القومي".

كما خصصت "مترو الأنفاق" شباك حجز مخصص في المحطات الكبرى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن أيضا لكبار السن الحصول على تذكرة مجانية في حالة عدم استخراجه اشتراكا مجانيا لمدة 3 أشهر.