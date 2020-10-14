الارشيف / اخبار الخليج

جعجع ينأى بنفسه عن ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع ينأى بنفسه عن ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السياسي اللبناني سمير جعجع اليوم الأربعاء، إنه لن يرشح أحدا لرئاسة الحكومة الجديدة خلال مشاورات رسمية لشغل المنصب.

جاءت تصريحات جعجع بعد أن عقد الزعيم السني سعد الحريري اجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية حول تشكيل حكومة جديدة ستضطلع بتنفيذ خارطة طريق فرنسية لانتشال البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.

Advertisements

ويمثل حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه جعجع ثاني أكبر كتلة مسيحية في البرلمان.

ومن المقرر أن يجري الرئيس ميشال عون غدا الخميس مشاورات رسمية مع الكتل البرلمانية لاختيار رئيس جديد للوزراء.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع ينأى بنفسه عن ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا