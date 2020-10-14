شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع ينأى بنفسه عن ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السياسي اللبناني سمير جعجع اليوم الأربعاء، إنه لن يرشح أحدا لرئاسة الحكومة الجديدة خلال مشاورات رسمية لشغل المنصب.
جاءت تصريحات جعجع بعد أن عقد الزعيم السني سعد الحريري اجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية حول تشكيل حكومة جديدة ستضطلع بتنفيذ خارطة طريق فرنسية لانتشال البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.
ويمثل حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه جعجع ثاني أكبر كتلة مسيحية في البرلمان.
ومن المقرر أن يجري الرئيس ميشال عون غدا الخميس مشاورات رسمية مع الكتل البرلمانية لاختيار رئيس جديد للوزراء.
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