شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تؤكد مواصلة المحادثات الحدودية مع لبنان "لإعطاء فرصة للعملية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إسرائيل اليوم الأربعاء إنها ستواصل التفاوض مع لبنان بخصوص الحدود البحرية بينهما بعد انعقاد اجتماع أول قصير بين البلدين في وقت سابق اليوم.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان إنه وافق على أن يمضي الوفد الإسرائيلي قدما في المحادثات "لإعطاء فرصة للعملية".

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وكانت قد قالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن المحادثات الخاصة بالحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل اليوم الأربعاء كانت بناءة.