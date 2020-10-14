شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يؤكد الحاجة لتعزيز العلاقة مع اليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، سعي بلاده لتعزيز العلاقة مع اليونان لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم وفي مقدمتها الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء صالح اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس.
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