شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى «الإمام عبد الرحمن الفيصل» يُطلق العيادات التأهيلية للمصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلق مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ممثلاً بقسم العلاج الطبيعي “العيادات التأهيلية” لما بعد الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد ١٩”. Advertisements وأوضحت إدارة المستشفى أن الهدف من العيادات تخفيف الأعراض والمضاعفات العصبية والعضلية والحركية الناتجة عن الإصابة بفايروس كورونا. وأضافت أنه تم استقبال أكثر من ١٢٠ مريض في العيادة، حيث قام الأخصائيين والأخصائيات بتقييم حالاتهم وإعداد الخطط العلاجية المناسبة لكل مريض ويتم حالياً متابعة علاجهم بجلسات علاجية مكثفة ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

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