شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من ارتكاب هذه المخالفة على الطرق.. تصل غرامتها لـ2000 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : حذرت المديرية العامة للمرور من مخالفة على الطرق السريعة تصل غرامتها إلى 2000 ريال. Advertisements ونشر حساب المرور على حسابه بتويتر انفوجرافيك يوضح المخالفة المقصودة وهي ترك الأجسام على الطرق العامة، مؤكداً أنها تعرض السلامة العامة للخطر. وأوضح المرو أن غرامة هذه المخالفة تبدأ من 1000 ريال وتصل حتى 2000 ريال، تاركاً رسالة قال فيها “اعطِ الطريق حقه بعدم ترك ما يؤذي مستخدميه”.

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