شرطة الرياض: القبض على مواطنيْن امتهنا السطو على المنازل

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطنين تورطا في ارتكاب عدة جرائم تمثلت في السطو على المنازل.
وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطنين في العقد الثالث من عمرهما)، تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ (136,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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