شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح حقيقة تأثر المملكة بظواهر جوية حادة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله بشأن وجود ظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.

وأكد الناطق الرسمي للهيئة، حسين القحطاني، عدم صحة ما تردد بهذا الشأن، منوهاً بعدم وجود أي مؤشرات لظواهر جوية حادة قد توثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن ما يتم تناقله بهذا الشأن عبر مواقع التواصل غير دقيق، وحذر من تداوله، داعياً الجميع لمتابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة.