موسكو: الولايات المتحدة تحاول إضعاف روسيا وتركيا في ليبيا

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع إذاعات روسية اليوم الأربعاء:
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وكانت الخارجية الروسية أعربت منذ أيام عن قلق موسكو من التأخير في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين، يوم الجمعة الماضي: "الجهود الدولية لتقديم المساهمة الخارجية لليبيين في تجاوز عواقب الأزمة السياسية العسكرية المدمرة والدموية يجب أن تُنسق من قبل الأمم المتحدة بفعالية. بهذا الصدد لا يمكن ألا يدعو للقلق التأخير غير المبرر في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بدلاً من غسان سلامة، الذي ترك منصبه في مارس/آذار من هذا العام".
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