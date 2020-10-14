وأعلنت الشرطة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنها توزع الملصقات؛ بهدف توعية السائقين مروريا بعدد من المحاور التي تستهدف تعزيز السلامة المرورية.
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وأوضحت أن "الملصقات لتسهيل حركة المرور عند النقاط الأمنية وأيضا تحتوي على باركود من داخل المركبة يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك".
وتابعت شرطة أبوظبي أن الملصق بعد مسحه يتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين للالتزام بها، حفاظا على سلامتهم ومرافقيهم ضمن أولويات استراتيجية السلامة المرورية للارتقاء بسلوك السائقين.
وأشارت إلى أن موضوعات التوعية تضمنت أهمية احترام عبور المشاة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعدم جلوس الأطفال أقل من عشرة سنوات في المقاعد الأمامية والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تزود المركبات بـ"ملصقات رقمية" لهذا السبب... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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