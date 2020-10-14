استراتيجية تركيا في اليمن من وجهة نظر محلل سياسي

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر:"‏اللي مفكر أن تركيا ستدخل اليمن بجيش وآليات عسكرية كـليبيا لا يفقه في السياسة شيء".

وتابع في تغريدة أخرى، قائلا: "بعناصر الإخوان وسلاح الإخوان وما تم شراؤه بأموال تركية، يتحرك الإخوان على العربات التي اشتريت بمال تركي للسيطرة على مناطق استراتيجية ساحلية وتكوين سياج أمني لتثبيت ارضية وجود لتركيا، وفي حال استطاع الإخوان السيطرة سـتبدأ تركيا فورا النقل العسكري من قواعدها في الصومال إلى أرضيتها الجديدة في اليمن".