وقال في تغريدة على حسابه في تويتر:"اللي مفكر أن تركيا ستدخل اليمن بجيش وآليات عسكرية كـليبيا لا يفقه في السياسة شيء".
وتابع في تغريدة أخرى، قائلا: "بعناصر الإخوان وسلاح الإخوان وما تم شراؤه بأموال تركية، يتحرك الإخوان على العربات التي اشتريت بمال تركي للسيطرة على مناطق استراتيجية ساحلية وتكوين سياج أمني لتثبيت ارضية وجود لتركيا، وفي حال استطاع الإخوان السيطرة سـتبدأ تركيا فورا النقل العسكري من قواعدها في الصومال إلى أرضيتها الجديدة في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر استراتيجية تركيا في اليمن من وجهة نظر محلل سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.