تركيا ترد لأول مرة على مسألة "انحناء" أردوغان أمام أمير قطر

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، في مؤتمر صحفي، إن "زعم أوساط معارضة بانحناء الرئيس رجب طيب أردوغان أمام أمير قطر خلال زيارته الأخيرة للدوحة دعاية سوداء غير مجدية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
ولفت جليك، إلى أن هذا التصرف القبيح غير الأخلاقي، إنما هو "محاولة دعاية سوداء كاذبة للحط من شأن رئيس البلاد أمام الدول الأخرى"، مشددا على أنه "لا جدوى من هكذا محاولات وأنها لن تؤثر على مكانة الرئيس أردوغان".
وأضاف: "بينما يرغب هؤلاء بانحناء تركيا في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، فإن الرئيس أردوغان يدير سياسة تركيا بحكمة دون انحناء"، منتقدا دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة بينما تركيا تدافع عن مصالحها وحقوقها في المنطقة، وتعمل على منع إقامة دولة إرهابية على حدودها الجنوبية.
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