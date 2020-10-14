موريتانيا تدعو الدول الأفريقية إلى المطالبة بإلغاء الديون

وقال وزير الخارجية والتعاون، إسماعيل ولد الشيخ، إن موريتانيا "تدعو الدول الإفريقية للوقوف صفا واحدا للمطالبة بإعفاء ديون الدول الأكثر فقرا في أفريقيا".
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كما أشار إلى أن جائحة كورونا أثرت تأثيرات خطيرة ومتعددة الجوانب على اقتصاديات دول القارة، مؤكدا على ضرورة العمل على تخفيف آثار الجائحة على هذه الدول ومنع اقتصادياتها من الانهيار.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد جدد دعوته لإلغاء ديون مجموعة دول الساحل الخمس، وذلك في لقاء عن بعد قبل أيام بين دول الساحل وهيئات تمويل دولية.
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