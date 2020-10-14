اخبار الخليج

موريتانيا تدعو الدول الأفريقية إلى المطالبة بإلغاء الديون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقال وزير الخارجية والتعاون، إسماعيل ولد الشيخ، إن موريتانيا "تدعو الدول الإفريقية للوقوف صفا واحدا للمطالبة بإعفاء ديون الدول الأكثر فقرا في أفريقيا".

© AFP 2020 / THOMAS SAMSON

وأضاف وزير الخارجية، في خطاب ألقاه خلال مشاركته في أشغال الدورة السابعة والثلاثين العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي نقله موقع "الأخبار"، أن الرئيس محمد ولد الغزواني ما فتئ يتبنى هذا الموقف ويدافع عنه في مختلف المحافل، منذ بدء انتشار الجائحة.

كما أشار إلى أن جائحة أثرت تأثيرات خطيرة ومتعددة الجوانب على اقتصاديات دول القارة، مؤكدا على ضرورة العمل على تخفيف آثار الجائحة على هذه الدول ومنع اقتصادياتها من الانهيار.

وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد جدد دعوته لإلغاء ديون مجموعة دول الساحل الخمس، وذلك في لقاء عن بعد قبل أيام بين دول الساحل وهيئات تمويل دولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تدعو الدول الأفريقية إلى المطالبة بإلغاء الديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا