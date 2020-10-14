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الخطوط الجوية السعودية تعلن تخفيضات للعسكريين

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ونقلت صحيفة "عاجل" تساؤل أحد المتابعين لحساب الخطوط الجوية السعودية على تويتر، حيث قال: "هل يوجد تخفيض للعسكري؟ وهل أقدر أحجز من النت وأقص التذاكر من الخطوط؟ أم لازم أحجز عن طريق الخطوط؟".

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية، موضحًا: "يوجد تخفيض للعسكريين. ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل، ثم التفضّل بزيارة أحد مكاتبنا ليتمكن الموظف المختص من خدمتك".

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد وضعت 7 شروط للمسافرين الدوليين على طيران الخطوط السعودية، من بينها: إخضاع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام.

وأضافت أن الخطوط السعودية ألزمت جميع المسافرين إلى المملكة بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية، وجاءت تلك الشروط "بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية".

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