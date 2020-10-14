شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع أجواءً باردة ليلاً خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، خلال الفترة المقبلة أجواء باردة نسبياً صباحاً وليلاً وتميل للاعتدال نهاراً على المناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران.

ونصح “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” بأن من لدية مناسبة في أماكن مكشوفة ويتأخر إلى ما بعد الساعة “10” ليلاً بارتداء “المعاطف”.

وأوضح أن الأجواء في المدينة المنورة والشرقية خلال الفترة المقبلة ستكون ربيعية ومنطقة مكة المكرمة صيفية.