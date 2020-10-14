شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 10 نصائح مهمة لتفادي الإصابة بسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت مبادرة “عش بصحة”، التي أطلقتها وزارة الصحة، 10 نصائح لتفادي الإصابة بسرطان الثدي، وذلك في إطار فعاليات أكتوبر الوردي لتوعية النساء بمرض سرطان الثدي.

وأوضحت المبادرة أن هذه النصائح تتضمن الإنجاب المبكر، والإرضاع الطبيعي، وتجنب زيادة الوزن، وتجنب العلاج الهرموني، والالتزام بتناول الغذاء الصحي.

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ونصحت بممارسة النشاط البدني، والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بالمرض، والابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة، والكشف بالماموغرام كل سنتين بعد سن الأربعين.