السودان... استمرار المضاربات في سوق الذهب وتحذير من كارثة وخيمة

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، حامد القدال، حذر من كارثة وخيمه تهز الاقتصاد السوداني وتؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع نتيجة للارتفاع الجنوني في العملات وتكرار السيناريوهات السابقة.
© Sputnik . Yulia Troitskaia
ونقلت الوكالة عن القدال، قوله: "كلما ارتفع سعر الذهب ارتفعت العملات َالأجنبية، وأن ما يحدث في سوق الذهب غير طبيعي وفوضى ومضاربات تتحمل الحكومة نتائجها إذا لم تصدر بيان توضيحي للرأي العام".
وحذر من تحرير العملة، وطالب الحكومة أن توضح في بيانها الجهة المسئولة عن ارتفاع الذهب والعملات.
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