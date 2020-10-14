© AP Photo / MUHAMMED MUHEISEN
وأضاف الفرزلي: "سننتظر ونرى، ولا نستطيع أن نستبق الأمور، إلا أنني أقول إن إسرائيل تدرك جيداً خصوصاً خلال تجربتها اللبنانية أن المفاوضات على الحدود البرية لم تكن سهلة بالنسبة لها، وليس من السهولة الاعتداء على الحقوق اللبنانية في ظل الأوضاع القائمة، لذلك ستدرك جيداً أنها يجب أن تلتزم بما هو حق للبنان وعدم الاعتداء على حقوقه".
وعن اعتراض "حزب الله" و"حركة أمل" على الوفد المفاوض، قال الفرزلي:"هذا نوع من توجيه رسالة إلى الخارج للقول إن التطبيع أمر يجب أن لا يمر ببال أحد".
وشدد الفرزلي على أن "الضغوطات الأمريكية لن تتوقف، إلا أن لبنان حتى تاريخه لم يرضخ لهذه الضغوطات".
وانطلقت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في الناقورة، جنوبي لبنان، في مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس مجلس النواب: لن يكون هناك مساومة على أي ذرة حق من الحقوق اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.