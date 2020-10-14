نائب رئيس مجلس النواب: لن يكون هناك مساومة على أي ذرة حق من الحقوق اللبنانية

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وأضاف الفرزلي: "سننتظر ونرى، ولا نستطيع أن نستبق الأمور، إلا أنني أقول إن إسرائيل تدرك جيداً خصوصاً خلال تجربتها اللبنانية أن المفاوضات على الحدود البرية لم تكن سهلة بالنسبة لها، وليس من السهولة الاعتداء على الحقوق اللبنانية في ظل الأوضاع القائمة، لذلك ستدرك جيداً أنها يجب أن تلتزم بما هو حق للبنان وعدم الاعتداء على حقوقه".

وأشار الفرزلي في حديث لـ "سبوتنيك"، إلى أن المفاوض اللبناني يدرك جيداً الواجبات الملقاة على عاتقه، والتوجيهات واضحة أنه لن يكون هناك أي مساومة على أي ذرة حق من الحقوق اللبنانية.

وعن اعتراض "حزب الله" و"حركة أمل" على الوفد المفاوض، قال الفرزلي:"هذا نوع من توجيه رسالة إلى الخارج للقول إن التطبيع أمر يجب أن لا يمر ببال أحد".

وشدد الفرزلي على أن "الضغوطات الأمريكية لن تتوقف، إلا أن لبنان حتى تاريخه لم يرضخ لهذه الضغوطات".

وانطلقت الجولة الأولى من مفاوضات ​ترسيم الحدود​ البحرية غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في ​الناقورة​، جنوبي لبنان، في مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر.