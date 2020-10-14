وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، أن الطيران الحربي نفذ 10 غارات على مواقع استراتيجية تابعة لـ "الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة (الحمامة) شمال غرب جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.
© Sputnik . الجيش السوري يحيد إرهابيين ويدمر لهم سيارة برشاش شرقي حماة
وتابع المصدر أن هذه الغارات أدت إلى تدمير المقرات بشكل كامل بما فيها من آليات وتجهيزات، وتشير المعلومات الأولية إلى مقتل أكثر من 30 مسلحاً وإصابة آخرين، موضحا أن هذا النوع من التحركات عادة ما يسبق هجمات مركزة للحزب الإسلامي التركستاني باتجاه مواقع الجيش السوري القريبة من المنطقة.
ويعد التركستان الصينيون في سوريا مقاتلون أشداء، وفدوا إلى سوريا مع بداية الحرب من إقليم "شينغ يانغ" غربي الصين، وتم تخصيصهم مع عائلاتهم الوافدة، بمستوطنات كبيرة نسبيا في المناطق المتصلة جغرافيا بين ريفي إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي الشرقي، وإلى جانبهم تم توطين تجمعات أصغر حجما من "جماعة الألبان" ومسلحون أتراك ينتمون لجماعة "الذئاب الرمادية"، وجميع هؤلاء يتشاركون الولاء التاريخي للقومية العثمانية.
ويعرف عن المسلحين الصينيين ولعهم بتفكيك وبيع المنشآت الاستراتيجية السورية في مناطق سيطرتهم، وأخرها كان في أيار/مايو الماضي، حين فككوا (محطة زيزون الحرارية) التي تعد أبرز محطات توليد الكهرباء شمال غربي سوريا.
وسبق ذلك، قيام المسلحين الصينيين بتفكيك شبكة السكك الحديدية السورية غربي البلاد "اللاذقية- إدلب - حلب" إلى جانب محطات جسر الشغور ومحمبل واشتبرق، بالإضافة إلى كامل آلات وتجهيزات (معمل سكر جسر الشغور)، والمخابز الآلية وشركة "سندس" للمنسوجات، والمدارس ومولدات الضخ على طول نهر العاصي وغير ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي السوري يحيد 30 مسلحا صينيا شمالي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.