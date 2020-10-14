شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 3 وفيات، بالإضافة إلي شفاء 33 حالة جديدة . وذكرت الوزارة، أن إجمالي الاصابات بلغ 4826، والوفيات 231 وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء 1364 حالة.

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