وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.
وأوضح أن الوظائف المتوفرة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
– طبيب جراحة العظام العامة.
– أخصائي علم الأمراض.
– أخصائي مراجعة الحسابات.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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