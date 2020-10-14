شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مكافأة قدرها مليون دولار مقابل أي معلومات عن مهرب المخدرات المكسيكي خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز.

Advertisements وكتب بومبيو في «تويتر»: «تعرض وزارة الخارجية ما يصل إلى مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة مهرب المخدرات المكسيكي المتهم خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز». وتعهد بأن وزارته ستواصل «العمل مع وزارة العدل لحماية مواطني الولايات المتحدة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود».

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