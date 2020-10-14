وكتبت شهيرة على حسابها على فيسبوك "رحل حبيب عمري خلااااص"، وأرفقت كلماتها بصورة لمحمود ياسين في أحد أفلامه. وقال عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على "فيسبوك": "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء". ومحمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين، وقرر الممثل المصري، في 2018، اعتزال الفن والتمثيل، بسبب ظروفه الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة تنعي محمود ياسين بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.