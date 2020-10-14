شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تهز الأردن.. مجرمون يقومون ببتر أيدى طفل أمام عينيه بمحافظة الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى جريمة بشعة عنوانها "الثأر"، تعرض فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، في محافظة الزرقاء الأردنية، لبتر في يديه أمام عينيه، من قبل مجموعة من الأشخاص على خلفية الانتقام لجريمة قتل سابقة، وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردنى المقدم عامر السرطاوى، بحسب صحيفة "الجريدة" إن الفتى أسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وإن حالته العامة سيئة.



صورة متداولة للفتى

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وأوضح أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد بأن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة ارتكبها أحد أقاربه (والده)، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب والأدوات الحادة.



صورة متداولة على مواقع التواصل بعد الجريمة

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وفور ورود البلاغ بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص المعتدين وإلقاء القبض عليهم.

وهزت الجريمة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي،و قام البعض بنشر صورة الفتى، وأطلقوا هاشتاج فيديو جريمة الزرقاء التي استهدفت الطفل، مطالبين السلطات الأمنية بالإسراع فى إلقاء القبض على الخاطفين وتقديمهم إلى المحاكمة وتوقيع أشد العقوبات عليهم، وتداول النشطاء مقطع فيديو للفتى عقب الجريمة، قبل أن تصدر السلطات الأردنية قراراً عاجلاً بمنع تداول المقطع لبشاعته.