اخبار الخليج

مقتل 14 من ميليشيات الحوثى فى مواجهات بمحافظة تعـز اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 من ميليشيات الحوثى فى مواجهات بمحافظة تعـز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 11 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية حتفهم، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز اليمنية، وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية في مواقع لزوم، شرق مدينة تعز أدت إلى مقتل 10 من عناصر الميليشيات وإصابة أخرين، لافتاً إلى أن الجيش الوطني تمكن من التقدم باتجاه قلعة لوزم الأثرية بالمحافظة.


و ذكر المصدر أن الجبهة الغربية للمحافظة شهدت أيضًا مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان، مشيرًا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني (أبو صقر) وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 14 من ميليشيات الحوثى فى مواجهات بمحافظة تعـز اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا