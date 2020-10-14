شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 من ميليشيات الحوثى فى مواجهات بمحافظة تعـز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 11 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية حتفهم، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز اليمنية، وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية في مواقع لزوم، شرق مدينة تعز أدت إلى مقتل 10 من عناصر الميليشيات وإصابة أخرين، لافتاً إلى أن الجيش الوطني تمكن من التقدم باتجاه قلعة لوزم الأثرية بالمحافظة.



و ذكر المصدر أن الجبهة الغربية للمحافظة شهدت أيضًا مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان، مشيرًا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني (أبو صقر) وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية.