مصر.. وزارة التضامن تكشف حقيقة تعذيب أطفال بدار للأيتام

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه عقب توجه فريق التدخل السريع التابع للوزارة إلى مقر "دار الفتوح" تبين "حدوث مشاجرة بين فتاتين يتراوح عمرهما ما بين ١٠ و١١ عاما على أسبقية الدخول لدورة المياه (الحمام)".
© AP Photo / Vadim Ghirda
وأوضحت أن "الأمر تطور لاعتداء كل منهما على الأخرى، وتدخلت المشرفة على الدار لإنهاء الواقعة، وهو ما يفسر الأصوات التي سمعت بمقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتفقد فريق التدخل السريع الدار والتقى المشرفين والمسئولين عليه، حيث تم التأكد من عودة الأمور لطبيعتها، وأن الأمر لم يتعد كونه مشاجرة بين فتاتين، وانتهى الأمر بينهما ولا توجد صحة لوجود أعمال تعذيب للأطفال بالدار.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتحقيق مع المشرفة داخل دار الفتوح للتأكد من قيامها بدورها بشكل كامل، مشددة على أنه في حال ثبوت تقصيرها في عملها سيتم إسناد الدار لمشرفة أخرى، وكذلك تغيير مجلس إدارة الجمعية المشرفة على الدار.
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