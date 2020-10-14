«الصحة العالمية»: لا موجة ثانية لـ «كورونا».. و5 % نسبة الخطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن أنواع وأشكال فيروس كورونا تظهر أنه لا توجد موجة ثانية من الوباء، مشيرة إلى أن الخطورة تقتصر على 5% فقط من المصابين، في حين يتسارع الوباء في أوروبا التي سجلت حصيلة قياسية من الإصابات بلغت 700 ألف حالة في أسبوع.

وأوضحت مديرة الطوارئ الإقليمية في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي دوريت نيتسان، في مؤتمر صحفي بعنوان: «وباء 2020: التحديات والحلول والعواقب»، أن هناك دولاً تشهد حالياً زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكن هناك أيضاً دولاً تشهد انخفاضاً. وأضافت أن المنظمة تنظر إلى هذا الوضع على أساس يومي، وتدرس الوضع في البلدان التي يوجد فيها انخفاض في عدد الإصابات.

وبيّنت نيتسان أن كثيرين لا يدركون أن «كوفيد - 19» مرض خطر للغاية؛ ويشكل خطراً على نحو 5 % فقط من المصابين الذين يصلون إلى حالة حرجة، ولكن هؤلاء ال5% يعانون بشدة، وحياتهم في خطر. وفي السياق، جددت منظمة الصحة، أمس الأول، تأكيدها أن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزاً بحلول ديسمبر/ كانون الثاني المقبل المقبل، أو مطلع 2021.

وقالت كبيرة خبراء الهيئة العلمية بالمنظمة، سمية سواميناثان، إن المنظمة تتابع من كثب أنشطة تطوير لقاح كورونا في العالم. وأضافت أنه من المشجع أن نشاهد تقدماً في التجارب السريرية في أنحاء العالم، وكما هو معروف، لدينا حالياً حوالي 40 لقاحاً محتملاً، في مرحلة التجارب السريرية، 10 منها في المرحلة الثالثة والأخيرة.

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يأتي ذلك، بينما سجلت الدول الأوروبية أكثر من 700 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى رقم على الإطلاق يُسجّل منذ بداية الوباء.

وفي بيان أسبوعي نُشر، أمس، أعلنت «الصحة العالمية» بأن حالات الإصابة بالفيروس والوفيات الأسبوعية في أوروبا قفزت بنسبة 34%

و 16% على التوالي. وشكلت الإصابات في بريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا أكثر من نصف الحالات الجديدة التي تمت معاينتها في المنطقة.

وأشارت المنظمة، إلى أن عدد الحالات الجديدة المُعلن عنها في إسبانيا أظهر انخفاضاً ملحوظاً، مقارنة بالأسابيع الأخيرة. لكن المنظمة قالت إن حالات الإصابة بالفيروس والوفيات في بولندا ارتفعت بنسبة 93%

و 104% على التوالي، وشددت الحكومة القيود لمحاولة تجنب إغلاق آخر. (وكالات)