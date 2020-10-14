غباش يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع عدد من السفراء

استقبل صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، ديونيسيوس زويس سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان)، وبافان كابور سفير جمهورية الهند، وإليزابيث كارد وسو سفيرة دوقية لوكسمبورج الكبرى، وتايجو ريسيبو كاستيكو سفير جمهورية موزمبيق، وأرمال دريدا سفير جمهورية ألبانيا، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع تأكيد أهمية إنشاء لجان صداقة برلمانية وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وأكد صقر غباش أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى لحلول سياسية دبلوماسية لمختلف الأزمات في المنطقة والعالم، كما أكد التزام دولة الإمارات نشر أفكار التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر في المجتمع، وأن الدولة تعتبر نموذجاً في التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، ويعيش على أرضها ما يزيد على 200 جنسية.