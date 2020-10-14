وقالت الحركتان، في بيان نقله تلفزيون "الميادين"، إن "أمل وحزب الله، يعلنان رفضهما الصريح لما حصل واعتباره (يخرج عن اتفاق الإطار) الذي أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري، ويضر بموقف لبنان ومصلحته". يتبع...

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كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" وحركة "أمل" يرفضان تشكيلة وفد التفاوض حول ترسيم الحدود مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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