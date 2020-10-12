السعودية... بدء تنفيذ "نظام المياه" الجديد

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت بدء تطبيق نظام المياه الجديد ابتداء من 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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ولفتت الوزارة إلى أن "النظام الجديد يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها".
كما يضمن أيضا "توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين".
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