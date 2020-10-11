شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب التقني والمهني تحدد آلية وموعد بدء الاختبارات الفصلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني موعد بدء الاختبارات الفصلية لجميع المواد العامة لهذا العام.

وأوضحت المؤسسة، أن الاختبارات تنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 صفر على أن تكون عن بُعد في كافة الكليات والمعاهد.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أعلنت أمس تقديم البرامج التدريبية بالكليات والمعاهد للفصل الأول عن بُعد للمقررات النظرية، وحضورياً للمقررات العملية.