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التدريب التقني والمهني تحدد آلية وموعد بدء الاختبارات الفصلية

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني موعد بدء الاختبارات الفصلية لجميع المواد العامة لهذا العام.

وأوضحت المؤسسة، أن الاختبارات تنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 صفر على أن تكون عن بُعد في كافة الكليات والمعاهد.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أعلنت أمس تقديم البرامج التدريبية بالكليات والمعاهد للفصل الأول عن بُعد للمقررات النظرية، وحضورياً للمقررات العملية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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