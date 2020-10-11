شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الموارد البشرية» لأصحاب المنشآت ذات العمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيهاً مهماً لأصحاب المنشآت ذات العمالة الوافدة.

ودعت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أصحاب المنشآت إلى ضرورة الإفصاح وتعريف مواقع وتفاصيل مساكن العمالة التابعة لمنشآتهم، وربطها بالوحدات السكنية.

وذكرت الوزارة، أن الإفصاح يكون عبر شبكة إيجار قبل 1 يناير 2021م؛ وذلك لتفادي منع تجديد رخص العمالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من «الموارد البشرية» لأصحاب المنشآت ذات العمالة الوافدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.