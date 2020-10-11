فيروس كورونا يضرب منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الثانية

وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد: "عملا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات عشراوي وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء".
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ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتوفير أي رعاية صحية يحتاجها عريقات.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تم رصد 55 ألفا و556 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و445 حالة وفاة.
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