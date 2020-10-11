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فيروس كورونا يضرب منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الثانية

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وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد: "عملا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات عشراوي وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء".

© Sputnik . Evgeny Biyatov

صائب عريقات يعلن إصابته بفيروس
يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أعلن إصابته بفيروس كورونا في الثامن من الشهر الجاري.

ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتوفير أي رعاية صحية يحتاجها عريقات.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تم رصد 55 ألفا و556 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و445 حالة وفاة.

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