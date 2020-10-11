بسبب فيروس كورونا... تغيير في بروتوكول أداء اليمين أمام العاهل الأردني

وبحسب صحيفة "المدينة" الأردنية، يخضع جميع الوزراء لفحوصات فيروس كورونا المستجد، قبل الوقوف أمام الملك.

ولم يتم تحديد كيف سيكون وضع أي وزير مصاب، وما إذا كان سيتم تأخير حلفه اليمين الى حين تعافيه أو إعفاءه من المنصب.

يذكر أن العاهل الأردني كلف المستشار للشؤون السياسية في الديوان الملكي، بشر هاني الخصاونة، بتشكيل الحكومة خلفا لعمر الرزاز.