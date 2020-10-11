اخبار الخليج

السعودية تتفوق على الدول العربية في هذا المجال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وبحسب موقع "عاجل"، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اسعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن المملكة:

© Sputnik . Youssed Abden

"تقدم دوراً ريادياً ومهماً وإسهاماً عالمياً كبيراً فيما يتعلق بالأبحاث السريرية والدراسات والأبحاث المتعلقة بالوصول إلى معلومات إضافية وخطوات باتجاه المعالجات المتعلقة بفيروس الجديد من خلال كوادرها المتميزة من السعوديين والسعوديات من الرائدين في المجال البحثي، والحائزين على مستويات موثوقية ومستويات علمية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي".

ولفت المتحدث إلى وصول المملكة للمرتبة الـ 25 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط والأولى بين الدول العربية في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

واعتبر أن ذلك يعد "إسهاماً مهماً تشارك فيه مجموعة من المراكز البحثية ومجموعة من الفرق التي تقوم على الدراسات العلمية من مختلف القطاعات الصحية في المملكة في تعاون فريد جداً، ثماره عالية جداً على المستوى الدولي والعالمي".

بدوره أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن المملكة شاركت بشكل فعال وواضح خلال جائحة كوفيد 19.

ولفت، إلى أن الأبحاث في مجملها تنقسم إلى أبحاث وبائية وأبحاث أساسية تتعلق بفهم الفيروس وأبحاث علاجية، ويدخل في ذلك الأبحاث المتعلقة بالأدوية وأيضاً باللقاحات في المستقبل القريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتفوق على الدول العربية في هذا المجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا