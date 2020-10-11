السعودية تتفوق على الدول العربية في هذا المجال

وبحسب موقع "عاجل"، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اسعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن المملكة:
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ولفت المتحدث إلى وصول المملكة للمرتبة الـ 25 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط والأولى بين الدول العربية في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
واعتبر أن ذلك يعد "إسهاماً مهماً تشارك فيه مجموعة من المراكز البحثية ومجموعة من الفرق التي تقوم على الدراسات العلمية من مختلف القطاعات الصحية في المملكة في تعاون فريد جداً، ثماره عالية جداً على المستوى الدولي والعالمي".
بدوره أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن المملكة شاركت بشكل فعال وواضح خلال جائحة كوفيد 19.
ولفت، إلى أن الأبحاث في مجملها تنقسم إلى أبحاث وبائية وأبحاث أساسية تتعلق بفهم الفيروس وأبحاث علاجية، ويدخل في ذلك الأبحاث المتعلقة بالأدوية وأيضاً باللقاحات في المستقبل القريب.
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