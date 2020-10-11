السعودية تتفوق على الدول العربية في هذا المجال

وبحسب موقع "عاجل"، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اسعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن المملكة:

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"تقدم دوراً ريادياً ومهماً وإسهاماً عالمياً كبيراً فيما يتعلق بالأبحاث السريرية والدراسات والأبحاث المتعلقة بالوصول إلى معلومات إضافية وخطوات باتجاه المعالجات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد من خلال كوادرها المتميزة من السعوديين والسعوديات من الرائدين في المجال البحثي، والحائزين على مستويات موثوقية ومستويات علمية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي".

ولفت المتحدث إلى وصول المملكة للمرتبة الـ 25 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط والأولى بين الدول العربية في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

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واعتبر أن ذلك يعد "إسهاماً مهماً تشارك فيه مجموعة من المراكز البحثية ومجموعة من الفرق التي تقوم على الدراسات العلمية من مختلف القطاعات الصحية في المملكة في تعاون فريد جداً، ثماره عالية جداً على المستوى الدولي والعالمي".

بدوره أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن المملكة شاركت بشكل فعال وواضح خلال جائحة كوفيد 19.

ولفت، إلى أن الأبحاث في مجملها تنقسم إلى أبحاث وبائية وأبحاث أساسية تتعلق بفهم الفيروس وأبحاث علاجية، ويدخل في ذلك الأبحاث المتعلقة بالأدوية وأيضاً باللقاحات في المستقبل القريب.